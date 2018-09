Fysieke trainer van Nederlands Elftal helpt bij SC Cambuur

Cambuur moest op zoek naar een nieuwe fysieke trainer, doordat Pim Koolwijk vanwege een andere baan moest vertrekken. Boonstra zal de rol van Koolwijk overnemen, maar Kluitenberg zal hem hierbij ondersteunen. Dit doet hij tot en met december vier dagen per week. Kluitenberg werkte in het verleden ook voor onder andere Benfica, Feyenoord en Everton. Hij was bij die clubs de rechterhand van Ronald Koeman, die nu bondscoach van het Nederlands elftal is.