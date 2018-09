Nieuw schooljaar en een nieuw schoolgebouw voor de leerlingen van Gomarus

Een nieuw schooljaar is voor veel kinderen meteen ook een nieuwe start met nieuwe kansen. En hoe kan dat beter beginnen dan met een spiksplinternieuw gebouw. De leerlingen van de middelbare school Gomarus in Leeuwarden krijgen dit jaar die kans. Ze zijn alweer even aan de studie, maar maandag was nog het officiële openingsmoment van hun nieuwe schoolgebouw.