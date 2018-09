Leeuwarder politie heeft het druk met vervelende mannen

De politie heeft zaterdagnacht een 54-jarige Leeuwarder aangehouden voor mishandeling. In een woning aan het Zuidvliet kreeg hij om twee uur ruzie met een vrouw van 41-jaar. Hij mishandelde het slachtoffer. De politie heeft man aangehouden en meegenomen naar het bureau. Hier zal de zaak verder worden onderzocht.

In diezelfde nacht werd ook een 18-jarige jongen opgepakt in de stad. De politie kreeg een melding dat er op de Julianalaan vervelende jeugd aanwezig was. In eerste instantie troffen de politieagenten niemand aan. Kort daarna zagen ze dat een jongen een fiets tegen een auto gooide. Ook hij moest mee naar het bureau.

De dag erna, op zondagochtend, werd de politie opgeroepen voor een potloodventer. De 24-jarige man werd om kwart voor tien 's ochtends aangehouden in de Oosterstraat. De verdachte had niet een vaste woon- of verblijfplaats, en moest net zoals de andere verdachten mee naar het bureau.