Wie is die stofzuigende boer op de borden in Noordoost-Fryslân?

De leden van de vereniging doen het onderhoud van het landschap. Maar omdat er meer geld nodig is, begint de Noardlike Fryske Wâlden met wervingscampagne 'Wat Moai!'. De bijna 800 leden snoeien regelmatig de bomen en struiken. Zo kunnen er goede en gezonde singels ontstaan, wat weer goed is voor de biodiversiteit. "Onze leden krijgen een beheervergoeding voor het intensieve handwerk. Maar er is echter te weinig geld voor het volledig gebied", zegt NFW-voorziter Albert van der Ploeg. Daarom is de organisatie deze wervingsactie begonnen.