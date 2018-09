Inschrijven van loterij voor huis Harlinger binnenstad verlengd

In Harlingen gaat de Willem Barentsz op 27 oktober het water in. Maar het schip is dan nog lang niet af. Er moeten nog masten op en er moeten ook nog zeilen worden gemaakt. Om dat te kunnen betalen, heeft de Stichting Expeditieschip Willem Barentsz een loterij uitgeschreven met als hoofdprijs een huis aan het Noordijs in de Harlinger binnenstad. De loten kosten 96 euro; een bedrag met een symbolische waarde, want Willem Barentsz zijn beroemde reis naar Nova Zembla begon in het jaar 1596.