Weerstand tegen grootschalig zonnepark op Libbe Gabriëlsplas bij Ureterp niet weggenomen

Plaatselijk Belang Ureterp is beslist niet tegen op zonne-energie, haakt Brouwer daaraan toe. Brouwer is zeer positief over het plan van het bedrijf Groen Leven voor een kleinschaliger zonnepark met 13.000 panelen aan de Schapenlaan in Ureterp. Bij dit plan zijn inspraak, aankleding en compensatie voor het dorp in overleg goed geregeld. Groen Leven gaat een groene zone om het park heen leggen, bouwt laadpalen voor elektrische fietsen en auto's en en voorziet bovendien de sportverenigingen in het dorp van zonne-energie. "Wij leveren graag een bijdrage aan een duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen, maar dan wel graag op basis van goede afspraken."