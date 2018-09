Goed weekend voor Friese korfballers

In de ereklasse A hebben de korfballers van LDODK zondagmiddag met 20-14 gewonnen van Blauw-Wit uit Amsterdam. Bij rust was de stand 9-4 voor de ploeg uit Gorredijk. Dat betekent dat LDODK nu bovenaan staan in de ereklasse A, samen met DOS'46. Dat is volgende week de tegenstander van LDODK.

Beide teams bepalen volgende week dan in een onderline wedstrijd wie er als koploper aan de winterstop van het veldkorfbal mag beginnen.