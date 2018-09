FNP Leeuwarden mild over extra Reuzekosten

Dat wethouder Sjoerd Feitsma al veel eerder over de kostenoverschrijding wist, las het raadslid in de media: "Daar moeten we in de raad maar eens goed over praten." Op de vraag of het hier om het achterhouden van informatie gaat, en of dat consequenties moet hebben, ging Velstra niet in: "Kijk ook naar wat het de stad allemaal oplevert. Overal, ook in de dorpen, bruist het!"