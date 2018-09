Judoka Sanne Vermeer uitgeschakeld op WK in Azerbeidzjan

Sanne Vermeer uit Stiens is op het WK judo in Azerbeidzjan niet verder gekomen dan de tweede ronde. Haar Australische tegenstander Katharina Haecker schakelde haar uit met een waza-ari. Dat is de één-na-hoogste score die de scheidsrechter toe kan kennen.

"Dit is heel jammer", vertelde Vermeer (20 jaar oud) na afloop. "Ik was in het begin niet genoeg gefocust en toen liet ik me verleiden. Dat gebeurt altijd weer, zeker tegen deze judoka. Het was lastig om me aan de opdracht te houden." Vermeer komt uit in de klasse tot 63 kilogram.