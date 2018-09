VIDEO: Zo wint Heerenveen 'de supercup van het ijshockey' van angstgegner Den Haag

Kevin Nijland werd de man van de wedstrijd. De aanvaller was al in de derde minuut trefzeker, in de powerplay van de Flyers, en hij ging voorop in de strijd. Later in de eerste periode verraste hij zijn tegenstander Joey Oosterveld met een vlugge 'rechtse directe', nadat hij een elleboog tegen zijn hoofd had gekregen. Beide kemphanen moesten meer dan tien minuten op de strafbank plaatsnemen, maar Nijland kwam uiteindelijk als winnaar van het ijs.