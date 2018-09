Waddenorka Morgan bevalt op Tenerife van eerste kalfje

IN 2010 werd de orka gevonden in de Waddenzee, tussen Lauwersoog en Ameland. Ze was er slecht aan toen. In het Dolfinarium in Harderwijk knapte ze op. Daarna brandde er een felle discussie los over de vraag of ze zich weer zou kunnen redden in de vrije natuur. Activisten eisten dat ze vrijgelaten zou worden, maar volgens wetenschappers kon dat niet.

Orka Morgan verhuisde in 2011, na tussenkomst van de rechter, en met instemming van de regering, naar het dierenpark Loro Parque op Tenerife. Daar werd ze opgenomen in een groep van zes soortgenoten.