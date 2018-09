Debutant Hornkamp: "Heerlijk om de gelijkmaker te scoren"

''Ik wilde er graag in'', zegt Hornkamp. ''Omdat ik spits ben, ik wil graag scoren. We gooiden de strijd erin. Dan wordt het moeilijk voor de tegenstander. Mijn eerste doelpunt in de Eredivisie? Dat voelt heerlijk!''

Rienstra: "Eerste helft drama"

Volgens Ben Rienstra was het spel van Heerenveen met name in het begin van de wedstrijd niet goed. "De eerste helft was een drama. Qua balverlies en balbezit. In de tweede helft stond er een heel ander Heerenveen. Zij hadden zoveel ruimte om op te bouwen eerst, daardoor kwamen wij niet in de duels."