UNIS Flyers wint in Thialf van HIJS Hokij

De ijshockeyers van de UNIS Flyers hebben zaterdagavond een overwinning behaald in de thuiswedstrijd tegen HIJS Hokij uit Den Haag. In ijsstadion Thialf werd het uiteindelijk 3-1 in het voordeel van de Flyers. Daardoor wint UNIS Flyers voor de eerste keer de Ron Berteling schaal, de supercup van het ijshockey.