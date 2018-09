Sportclub Heerenveen pakt in slotfase punt tegen Excelsior

Al in de twaalfde minuut moesten de mannen van Heerenveen een tegendoelpunt incasseren. Een voorzet van Fortes werd door Ali Messaoud in het doel gewerkt: 1-0. Ook in het restant van de eerste helft bleef Excelsior dreigend. Vlak voor rust verdubbelde Luigi Bruins de voorsprong van de Rotterdammers.

Aansluiting

In de tweede helft maakte Heerenveen de aansluitingstreffer. Een vrije trap van MIhajlovic werd binnen gekopt door Dave Bulthuis. Twee minuten later maakte Excelsior het verschil alweer groter. Weer was het Messaoud die scoorde: 3-1.