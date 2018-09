Zoektocht in Alddjip bij Beetsterzwaag levert niets op

De zoektocht naar een mogelijk vermist persoon bij het Alddjip in Beetsterzwaag is zaterdagavond op niets uitgelopen. Hulpdiensten waren na een eerste melding aan het eind van de middag met man en macht uitgereden naar Beetsterzwaag. Op de Zandlaan in het dorp werden een fiets en andere spullen aangetroffen.

Duikers en brandweermensen hebben daarna in het water van Alddjip gezocht. Net na zevenen werd de zoekactie gestopt.