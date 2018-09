Skûtsje slaat om met Omrop Fryslân-ploeg aan boord: "Blikstiender, dit komt niet goed!"

"In eerste instantie waren wij vooral bezig met het maken van spannende beelden", zegt Kolk. "Er stond een goede wind om te zeilen. We maakten eerst wat beelden vanaf een motorbootje. De jongeren in actie, aan het roer, en in de touwen."

"Toen stapten we aan boord. Het meisje bij het het roer vond het wel spannend, vertelde ze. Ze deed het voor het eerst. We gingen steeds schever en schever. Ik hield me al vast aan de reling. En toen dacht ik ineens: 'bliksem, dit komt niet goed!' Toen sloegen we om."

Vasthouden

"Ik kon mij nog vasthouden, maar de cameraman had de camera vast. Die zag ik naar beneden vallen, met camera en al het water in. En dat meisje dat aan het roer zat, vloog er zo achteraan."

Camera

De cameraman was Dirk Hofstede. "Ik werd gelanceerd", zegt hij. "Ik ben over de roef gevlogen. Het was ook wel vlagerig weer. En ik zat verstrikt in de grootschoot, dus ik was blij dat ik weer boven water was. Maar de camera is helemaal onder water geweest."

"De kinderen die aan boord waren, bleven heel rustig. En de schipper ook. Ik keek omhoog, en toen zag ik Gerlof aan de reling hangen. Die was nog droog gebleven. En een van de meisjes ook, die zat in de roef."

Luik tegen het hoofd

De meesten zijn er met een nat pak vanaf gekomen. Een vrouw was er wat minder aan toe. Die had het luik tegen haar hoofd gekregen, zegt Hofstede. "Daar had ze wel last van. Maar het had veel erger kunnen zijn. We zijn goed in de watten gelegd. De mensen van het volgschip van Leeuwarden stonden allemaal klaar met droge shirts en truien. Soep, koffie, thee, broodjes."

Kolk hoopt dat de beelden van het omslaan nog bruikbaar zijn, maar tot nu toe is het nog niet gelukt om ze te bekijken. "Alles is onder water geweest. Het is nu aan het drogen. De beelden staan op een kaartje dat in de camera zit. Daar kunnen we nog niet bij. Ik hoop niet dat alles voor niets is geweest."

Een sleepboot heeft het skûtsje weer overeind getrokken. Het wimpeltje is zoek, en ook een laatje. Verder valt de schade mee. De ploeg van Hea! zou na het zeilen eigenlijk nog naar een andere klus, maar die hebben ze afgezegd.