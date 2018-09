Harkemase Boys speelt gelijk tegen Eemdijk

De bezoekers kwamen in de zeventiende minuut op voorsprong door een doelpunt van Zakaria el Bennay. Vlak voor de pauze noteerde Dennis van Duinen van Harkemase Boys de gelijkmaker. In de tweede helft werd er door beide ploegen niet meer gescoord. Robert Stelpstra had nog wel een grote kans na een bal van Slort, maar dat eindigde niet in een treffer.

Punt voor ONS; Buitenpost verliest

De Sneker voetballers van ONS kwamen in Ermelo ook niet verder dan een punt. Tegen DVS '33 werd het 0-0 in de wedstrijd in de derde divisie. In de hoofdklasse verloor VV Buitenpost met 1-0 van SV Urk.