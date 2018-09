Autocross in Hallum gaat toch niet door

De autocross in Hallum gaat vanwege de weersomstandigheden toch niet door. Dat heeft de organisatie zojuist bekendgemaakt. Vrijdag had de organisatie van de autocross nog hoop dat het droog zou blijven, maar zaterdagmiddag bleek dat het weer toch te slecht was om door te gaan. Bezoekers die hun entree al hadden betaald, wordt gevraagd hun bandje te bewaren voor volgend jaar.

De autocross van Hallum stond in eerste instantie al eind augustus op het programma, maar toen werd het evenement ook al uitgesteld vanwege het slechte weer.