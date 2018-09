Honderden belangstellenden herdenken geweldslachtoffers in Wolvega

Minster Sander Dekker en de burgemeester Van de Nadort van Weststellingwerf waren bij de herdenking aanwezig. Nabestaanden zijn met de politiek in gesprek gegaan over de verbetering van de positie van de nabestaanden in het strafrecht. Daar is tegenwoordig spreekrecht bij moordzaken. Mogelijk komt dat er ook bij TBS-zaken.