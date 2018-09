Met een nieuwe baan van half miljoen euro kan atletiekclub Lionitas weer vooruit

De club was wel aan een nieuwe baan toe, want de oude baan had zijn beste tijd gehad en was afgekeurd door de atletiekunie. Lionitas kon daarom ook geen officiële wedstrijden meer organiseren. Met de nieuwe baan kunnen de Leeuwarders weer vooruit. Voorzitter Kees van Anken hoopt het ledental weer op niveau te brengen, doordat de baan er zo slecht aan toe was is het ledental de afgelopen jaren flink afgenomen.