Brand in afvaloven Harlingen

Een brand in de afvaloven van Harlingen heeft de brandweer urenlang bezig gehouden. Om 02:00 uur kwam de eerste melding bij de brandweer binnen. Het duurde anderhalf uur voordat de brand onder controle was. Daarna moest er nog nageblust worden.

Het ging om een kleine brand, in de afvalverbrander, op een plek waar gewoonlijk geen vuur is. Voordat de brandweer het vuur kon blussen, moest eerst het verbrandingsproces stilgelegd worden, en dat heeft wel even geduurd. Dat meldt de brandweer. Het vuur heeft zich in die tijd niet verder uitgebreid.

Volgens een woordvoerder van de brandweer was het niet de eerste keer dat er brand was bij de REC. De brandweer was met meerdere auto's uitgerukt. Ploegen uit Harlingen en Franeker waren opgeroepen, en er was ook een hoogwerker. De eerste brandweerwagen kon snel terug naar de kazerne, omdat het met het vuur wel meeviel.