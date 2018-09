Vrouwen SC Heerenveen ambitieuzer dan ooit

De top vijf moet er wel in zitten voor de vrouwen van Heerenveen. De concurrentie lijkt minder groot dan in eerdere jaren. Ajax staat nog op eenzame hoogte, maar daarachter hoopt Heerenveen de 'best of the rest' te worden. Dat kan, want FC Twente, de nummer twee van vorig jaar, heeft door de financiële problemen en de degradatie van de mannen een stap terug moeten doen. Met PSV en PEC Zwolle wist Heerenveen vorig jaar ook af te rekenen. Dat lijkt dit seizoen lastiger, want vrijdag kregen de vrouwen een harde klap te verwerken, toen ze met 5-0 verloren van PSV.

Fenna Kalma

Een belangrijke zaak voor de sportieve ambities van Heerenveen is het aanblijven van spits Fenna Kalma. Ze is nog maar achttien jaar, en vorig jaar was ze topscoorder van Heerenveen met 21 doelpunten in de eredivisie. In de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen, vorige week, uit tegen Achillen'29, maakte ze drie doelpunten. Kalma kwam in de zomer ook nog uit op het WK onder de 20 jaar. Daar scoorde ze meerdere doelpunten voor Oranje.

Geduld

Volgens trainer Ten Berge moet Heerenveen geduld hebben. Daar kan speelster Tiny Hoekstra zich in vinden. "We hebben een nieuw team gekregen, met veel nieuwe spelers. We spelen een ander soort voetbal dan zij gewend zijn. Daar moeten ze aan wennen." Hoekstra sluit zich aan bij de trainer. De kampioenspoule moet het doel worden. "We moeten eerst voor de top vijf gaan, en daarna maar kijken wat realistisch is."