Boze cafébezoeker 'niet voor rede vatbaar' en beledigt agenten in Leeuwarden

De politie van Leeuwarden heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een man aangehouden die een café uitgezet was. De man, van 43 jaar oud, was volgens de politie niet voor rede vatbaar.

De man beledigde de agenten, en verzette zich tegen zijn aanhouding. De politie had via cameratoezicht gezien dat de man het café aan het Groot Schavernek werd uitgezet.

De politie heeft ook een andere 43-jarige Leeuwarder aangehouden. Die man had een gebiedsverbod overtreden, dat hij eerder al gekregen had omdat hij zich hinderlijk ophield in de binnenstad. Dat meldt de politie.

De man zit nog vast. Hij heeft een proces-verbaal gekregen voor openbare dronkenschap, en zal zaterdag verhoord worden.