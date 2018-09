Kevin van Kippersluis over gelijkspel in Utrecht: "Dit is niet best"

Na de rust was Cambuur inderdaad een paar keer dichtbij een goal, al kreeg ook Jong FC Utrecht kansen. "We wilden met onze aanvallende wissels meer creativiteit in het veld brengen", zei de trainer. "Dat houdt ook een risico in. In de laatste fase kwam Utrecht een paar keer dicht bij onze goal. Eén keer bijzonder gevaarlijk, maar er ging volgens mij wel een overtreding vooraf. Dat was een van de schaarse momenten waar Utrecht écht dreigend was."

Maar uiteindelijk was het dus niet goed genoeg, gaf Hake toe: "We hadden overwicht en een aantal goede kansen, maar we prikken ze niet binnen. Als het dan 0-0 blijft, is het resultaat onvoldoende."