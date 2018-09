Fier: creditboys zorgen voor mensenhandel

Misbruik van kwetsbare mensen

De creditboys zijn vaak gewiekst en daarom is het lastig om er iets aan te doen. De Groot: "Ze zoeken vaak mensen die wat kwetsbaar zijn. En mensen schamen zich er vaak voor. Wat je kunt doen: als je voelt dat het niet goed gaat, dan moet je het bespreken met anderen, met mensen die je vertrouwt. Maar er is ook een meldpunt, er is ook 'Chat Met Fier', je kunt de politie bellen."

Maar, zo zegt De Groot, we moeten de slachtoffers ook niet alleen laten: "Als samenleving moeten we ook iets doen. We moeten alert zijn. Mensen hebben vaak onderbuikgevoelens: klopt dit wel? Benoem dat dan en vraag ernaar, zodat het duidelijk wordt."