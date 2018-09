SC Cambuur en Jong FC Utrecht komen niet tot scoren

Een afstandsschot van Justin Mathieu was het hoogtepunt in de saaie eerste helft. Na ruim een half uur raakte hij de paal. Eerder was Mathieu al gevaarlijk met een lob, dat van de lijn gehaald kon worden.

Jong FC Utrecht was zo nu en dan dreigender in de eerste helft. Jeredy Hilterman was het dichtst bij een goal: zijn schot ging net naast het doel van Mous. Hilterman was de vervanger van Nick Venema, die doorgaans de gevaarlijke spits is aan de kant van Utrecht.