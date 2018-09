Basisscholen over het algemeen positief over Taalplan Frysk

Scholen zijn over het algemeen positief over het nieuwe Taalplan, maar dat betekent niet dat de toepassing daarvan meteen verandert. Zo makkelijk is dat niet, aldus de scholen.

"Taal in ere houden"

Liesbeth Markus is van basisschool 't Partoer in Burgum. Zij vindt het belangrijk dat kinderen het Fries meekrijgen. "Het is hun moedertaal. Het is hun eigen. Wij moeten die taal ook in ere houden met zijn allen; het is belangrijk dat het blijft bestaan."

Directeur Astrid Landman van De Romte in Tytsjerk vindt het ook belangrijk dat kinderen het Fries meekrijgen, maar dat mag niet nadelig uitpakken voor andere vakken. "Je moet ook kijken naar de populatie. Wat vinden ouder? En in welke mate komen wij toe aan onze basisvakken? Wij worden daar nu nog niet op afgerekend."

"Eerst de rest op orde"

En wat als dat in de toekomst met het Taalplan wel gebeurt? "Dat vind ik lastig. De rest moet volgens mij eerst op orde zijn: het Fries komt dan wat mij betreft op de tweede plaats."