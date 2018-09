Hennep gevonden op 31 van de 112 bezochte adressen, politie vindt actieweek succes

De politie krijgt volgens Hoekstra het hele jaar door meldingen van vermoedens van hennepkwekerijen in woningen. "Van sommige meldingen kunnen we vooronderzoek doen, van andere niet. Maar als ik zie wat we nu hebben aangetroffen, in totaal 3500 planten op 31 adressen, dat is niet niks."

Op een kleine tachtig plekken waar de politie is geweest, was dus geen hennep. Kritiek daarop vindt Hoekstra niet terecht. "Er is dan wel een melding binnengekomen. En we zijn bijna overal binnengelaten. Als je niets te verbergen heb, dan werk je wel mee", zegt de politiechef. "We hebben geen invallen gedaan, we bellen gewoon aan. Als we ergens niet naar binnen mochten, vroegen we toestemming van de officier van justitie. Als we geen toestemming kregen, gingen we weer weg."