VIDEO: Spektakel in het Abe Lenstra Stadion, maar goals vallen aan de verkeerde kant

Er worden de afgelopen wedstrijden veel goals gemaakt in het Abe Lenstra Stadion, maar de meesten vallen in het verkeerde doel. Wel spektakel dus, alleen levert het SC Heerenveen geen punten op. Jan Olde Riekerink wil het publiek vermaken, maar tot nu toe wordt vooral gejuicht in het uitvak. In Fryslân Hjoed praten technisch directeur Gerry Hamstra, Geert Jelle de Vries en Jaap Stalenburg over de prestaties van SC Heerenveen tot nu toe.