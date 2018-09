De crisis is voorbij: na tien jaar weer nieuwbouw bij Kollum

Geduld nodig

Het was Pouwel Pijnacker van het nieuwe bedrijf Lytsewâld BV die hoorde dat de bouwgrond van het failliete Megahome te koop stond. Hij meldde zich bij de curator. Daarbij had hij flink wat geduld nodig om de grond te kopen. "Dit heeft een jaar geduurd. Ten eerste omdat het om veel geld gaat om zoiets te verwerven. Maar ook omdat de curator iedere bieding die ik deed moest overleggen met de rechter-commissaris."

Pijnacker is erg blij dat het gelukt is en dat er nu zoveel belangstelling is. "Dit voelt geweldig goed." Pijnacker wil met zijn nieuwe bedrijf snel meer bouwprojecten opstarten. "Dat zal in Friesland zijn, maar ook in Groningen. Maar waar precies, dat kan ik nog niet vertellen. Dat zou niet netjes zijn."

Aan de rand van Kollum

Westenstein II ligt helemaal aan de rand van Kollum. Veel van de nieuwe eigenaren hebben een vrij uitzicht over het veld. En dat blijft ook zo, zegt wethouder Jan Benedictus van Kollumerland. "ik geef geen garantie voor wat er over 30 jaar gebeurt, maar de eerste 20 jaar zie ik hier geen uitbreiding meer. Als er nieuwe huizen komen, zal dat vooral in de kern van Kollum zijn."

De wethouder wijst erop dat er nog 8000 vierkante meter bouwgrond vrij is. Ook verwacht hij dat er nog 1,4 hectare bij komt, als besloten is dat de gebouwen van de middelbare school gesloopt mogen worden.