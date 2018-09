Verkeerseducatiestichting SBV Drachten viert 25-jarig jubileum zonder Stints

De stichting voor verkeerseducatie SBV in Drachten bestaat 25 jaar. Ongeveer 400 rijinstructeurs uit het noorden zijn bij de stichting betrokken en een groot gedeelte daarvan vierde vrijdag het jubileum op het Verkeerseducatie Centrum in Drachten. Om de bezoekers van en naar een extra parkeerterrein te rijden, had Friesland Lease twee Stints beschikbaar gesteld. Op verzoek van de organisatie zijn deze, vanwege het dramatische ongeluk met een Stint donderdag in Oss, niet ingezet.