Opslaan zoet water biedt kansen voor toekomst landbouw Lauwersmeergebied

Boeren in het gebied aan de rand van het Lauwersmeer worden dan minder kwetsbaar voor klimaatverandering en bodemdaling. De teelt van kapitaalintensieve gewassen zoals pootaardappelen, groente en uien zou daarmee ook in de toekomst gewaarborgd kunnen worden.

Het Lauwersmeergebied

Vanwege verschillende ontwikkelingen is het Lauwersmeergebied een kwetsbaar gebied, zo wordt geschreven in het onderzoek. De zeespiegel in het gebied wordt hoger en dat heeft invloed op de druk en het aanwezige zoute grondwater. Door klimaatverandering neemt de intensiteit van de neerslag toe, maar worden droge periodes zoals afgelopen zomer langer. Omdat het Lauwersmeergebied bijzonder afhankelijk van wateraanvoer is, worden creatieve oplossingen steeds belangrijker.

Opslaan van zoet water

Het opslaan van zoet water in zogenoemde zoutwaterbellen zou een toekomstbestendige oplossing kunnen zijn. Dat gebeurt nu ook al, maar nog niet systematisch. In de herfst en in de winter wordt nog steeds veel overtollig water afgevoerd naar de Waddenzee, terwijl er met droge periodes tekorten zijn. Grootschalige opslag van zoet water zou hier volgens het onderzoek verandering in kunnen brengen.

De betrokken partijen hebben als doel een vervolg op te zetten in de vorm van een pilot aan de zuidkant van het Lauwersmeergebied. Als er genoeg geld voor het programma op tafel komt, hopen de partijen volgend jaar te kunnen beginnen met de uitvoering van de pilot. Volgende week zullen ook de provincie en verschillende waterschappen om tafel om het onderzoek te bespreken.