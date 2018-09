Begroting provincie zakt komende jaren met ruim 100 miljoen

Toch staat de provincie er naar eigen woorden wel goed voor. Volgend jaar kan Fryslân verder werken aan fietsveiligheid, grote infraprojecten, het aanleggen van breedband, een circulaire economie en het vasthouden van de energie uit 2018. "Fryslân blijft een rijke provincie qua cultuur en qua geld", zegt De Rouwe. "Maar we moeten niet wennen aan het NUON-geld."

"Er is nog ruimte"

Als de provincie steeds minder overhoudt aan het NUON-geld, moet er dan op een andere manier geld binnenkomen? Dat zou de provincie kunnen doen door de opcenten omhoog te brengen. "We willen dat niet. We hebben deze periode de opcenten bewust omlaag gehaald, want we zagen dat we nog genoeg geld hebben. Ik hoop dat dat in de toekomst ook niet hoeft. En het is denk ik ook niet nodig, want er is structureel nog ruimte."

"De economie trekt nu weer aan, dat betekent ook dat een overheid niet meer alles hoeft te betalen. Een beetje anti-cyclus denken, zou best kunnen. Dan hebben we ook wat geld over als het economisch weer een tegenzit."