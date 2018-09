"Geld voor onderzoek naar alzheimer bij jonge mensen hard nodig"

Mysterie bij jonge mensen

Het is niet duidelijk waarom jonge mensen steeds vaker met de ziekte te maken hebben. Daarom wordt nu onderzoek gedaan. "Het geld van de doneeractie ligt bij een lopend onderzoek, dat gaat over het ontrafelen van het mysterie van de ziekte bij met name jonge mensen", zegt Scheltens. "Dirk Baron had een gen, waarmee het 100% zeker is dat je die ziekte krijgt. Maar wat ook interessant is, zijn de jonge mensen die dat gen niet hebben en toch de ziekte krijgen. Waardoor komt die ziekte op gang? Dat wordt onderzocht en daar is hard geld voor nodig."

Scheltens vindt het lastig te zeggen hoe het met het onderzoek gaat: "Maar door het onderzoeken van hersenen van veel jonge mensen, krijgen we wel een goed inzicht. We zien grote verschillen met mensen die op oudere leeftijd de ziekte krijgen. Dat maakt ons wijzer over de clous waar het vandaan komt."