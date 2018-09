Kloosterdorp Hemelum heeft weer eigen kloostertuin

In 2014 is er al een stuurgroep in het leven geroepen door dorpsbelang. In eerste instantie was het de bedoeling dat de tuin er binnen een jaar zou zijn, maar uiteindelijk heeft het vier jaar geduurd. Geld, vrijwilligers, overleg met subsidiegevers en een ontwerp laten maken, kostte toch meer tijd.

De kloostertuin is een tuin geworden waar mensen bij elkaar kunnen komen en kunnen genieten van de geur van de bloemen en kruiden. Er kan bijvoorbeeld ook een appel worden geplukt. Het onderhoud van de tuin wordt door de dorpsbewoners gedaan.