Recensie: Skeltemania

De voorstelling begon met de bruiloft van Skelte en Tjemck van Osinga. De muziek van de fanfare, het acteerwerk van Raymond Muller (Skelte) en de zang van Fardau van der Woude (Tjemck) brachten het verhaal duidelijk en de verhaallijn was prima te volgen, ook met behulp van het programmaoverzicht. Dirigent Thom Zigterman heeft alle composities geschreven of bewerkt en dat is hem wel toevertrouwd. De boerderijkat die bij een scene miauwend naar binnen wandelde om even te kijken wat hier aan de hand was, zorgde voor hilariteit onder het publiek en de muzikanten. De zang van Fardau bij de fanfare kwam prachtig uit de verf. Best lastig in een ruimte zonder die handige akoestiek, die zo belangrijk is voor muzikanten. In sommige passages mocht de man achter de geluidsknoppen de stemmen wel wat meer helpen, om verstaanbaar te blijven boven het orkest uit.