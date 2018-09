Evenementen Midnightwalk en Myn Skip gaan niet door

Slecht nieuws voor cultuurliefhebbers in Fryslân die dit weekend naar een evenement zouden gaan. Steeds meer organisaties besluiten vanwege de slechte weersverwachting hun activiteiten te schrappen. Zo kon gisteren de circustent voor het grote muziekspektakel Simmertime niet worden opgebouwd. Zojuist werd bekend dat ook de Midnightwalk Leeuwarden vanavond niet kan doorgaan.

Das is niet alleen een teleurstelling voor de 8000 deelnemers, maar ook voor de meer dan 500 vrijwilligers die aan het evenement meewerken. De Midnightwalk zou net deze keer extra uitpakken met een tocht van 10 kilometer langs 20 locaties, met verschillende optredens van artiesten en muziekkorpsen. Het was al helemaal een lastig besluit, omdat de organisatie had besloten dat deze 5e keer de laatste zou zijn.