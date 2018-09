SkoalTV belangrijke factor in Fries taalonderwijs

Bijna 90 procent van de scholen in de bovenbouw en ruim 80 procent van de scholen in de middenbouw maakt bij het vak Fries gebruik van de programma's van SkoalTV, zoals WitWat en Tsjek. In de vragenlijst van Taalplan Frysk is niet gevraagd naar het gebruik van SkoalTV in de onderbouw. Toch hebben veel scholen, 23,7 procent, zelf aangegeven gebruik te maken van de programma's van SkoalTV, zoals It Boswyfke en Kening Hert en Harry Hazze. In de praktijk kan het werkelijke aantal voor de onderbouw nog hoger liggen.

Ook op scholen waar het vak Fries niet op het rooster staat wordt naar SkoalTV gekeken. Het gaat daarbij om drie scholen in de onderbouw, elf scholen in de middenbouw en zeventien scholen in de bovenbouw. Het totaal van scholen over de hele provincie dat gebruik maakt van SkoalTV is bijna 80 procent in de bovenbouw, terwijl een Friese taalmethode op nog geen 60 procent van de scholen wordt ingezet in de bovenbouw.