Dieven proberen praatpaal te stelen in Houtigehage

Iconisch

De gele palen werden bijna 60 jaar lang in geval van nood gebruikt door automobilisten. Door de komst van mobiele telefoons zijn ze echter overbodig geworden. In juli 2017 zijn alle 3.300 praatpalen in Nederland buiten bedrijf gesteld. Kort daarna werden een paar honderd verkocht, omdat mensen ze graag wilden hebben vanwege nostalgische redenen.