Koopwoningen in Fryslân weer duurder

De huizenprijzen in Fryslân zijn in augustus verder opgelopen. Koopwoningen waren gemiddeld 7 procent duurder dan in augustus vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het is de op twee na hoogste groei van de afgelopen tien jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar was er zelfs een toename van 7,8 procent. Er worden wel minder huizen verkocht. Dat komt doordat er steeds minder woningen te koop staan.