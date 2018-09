Achtkarspelen wil afscheid nemen van Caparis

"De maat is vol", zei Sjon Stellinga van de PvdA. "Er worden steeds dezelfde fouten gemaakt. Het is bijna schaamteloos. We willen van die tent af." Ook andere partijen hadden kritiek op Caparis. Tjibbe Brinkman van de FNP sprak van een etisch faillissement bij de "hoge heren die het voor het zeggen hebben".

Amendement

Via een amendement stelden de PvdA, FNP, VVD en PVV voor om zoveel mogelijk werknemers van Caparis onder te brengen in de eigen Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA). Die is twee jaar geleden opgericht en heeft nu 35 voormalige groenmedewerkers van Caparis in dienst. Het amendement kreeg geen steun van de coalitiepartijen CDA, GBA en CU.

Kritiek

Het college van burgemeester en wethouders kon zich niet vinden in het amendement. Wel had het college kritiek op de begroting van Caparis. Wethouder Margreet Jonker zei toe het signaal van de oppositie mee te nemen.