Friese onderwijsinstellingen moeten snel aansluiten bij Northern Knowledge

Northern Knowledge is een kenniscentrum dat is opgezet door Rijksuniversiteit Groningen (RUG), het UMCG en de Hanze Hogeschool. Het centrum staat op het terrein van de RUG. Daar wordt kennis van bedrijven en onderwijsinstellingen gebundeld om zo de economie in het Noorden te versterken. Dat gebeurt nu veel te weinig en zo gaat kennis verloren. Donderdag is het kenniscentrum officieel geopend.

Banen

Voor de ontwikkeling van de economie in het Noorden is zo'n samenwerking noodzakelijk. Volgens directeur Annemieke Galema levert het hoe dan ook banen op: "Ja, want door de samenwerking wordt iedereen sterker en dan kun je veel beter aanhaken bij de wereld van nu." Het is de bedoeling dan ook grote vraagstukken aan te pakken en te zoeken naar oplossingen. Zo wordt gekeken naar de energietransitie en de gezondheidssector, het zogenaamde Healthy Aging. "Denk dan daarnaast aan water en hoe ze daar bij Wetsus mee bezig zijn. Bedenk dat je kennis dat daar vandaan komt weer kunt bundelen met een bedrijf in Drenthe."