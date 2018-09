Eerste dichtwedstrijd op Schiermonnikoog levert 255 inzendingen op

De deelnemers konden het eerste halfjaar van 2018 bijdrages insturen in het Fries, Nederlands of Schiermonnikoogs. Er kwamen gedichten uit binnen- en buitenland.

In de jury zitten cabaretier Bert Visscher, burgemeester Ineke van Gent en oud-bibliothecaris Simone de Boer. Zij hebben alle gedichten beoordeeld en er zijn vijf nominaties uitgekomen. Nu zaterdagmiddag worden drie prijswinnaars bekendgemaakt. De beste veertig gedichten verschijnen in een special bundel die zaterdag ook wordt gepresenteerd. Dat is in de 'Got Tjark' op het eiland, Schiermonnikoogs voor 'Grote Kerk'.