Negatief advies voor zoutwinning Frisia bij Tzummarum

Zoutwinbedrijf Frisia in Harlingen kan beter geen toestemming krijgen om meer zout te winnen uit het wingebied bij Tzummarum. Dat is het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen, uitgebracht aan het ministerie van Economische Zaken. Het SodM is bang dat de grond dan meer verzakt en vindt dat er niet genoeg duidelijkheid is over de gevolgen.