Høegh en Pierie trainen weer mee voor duel met Excelsior

Trainer Jan Olde Riekerink houdt nog een slag om de arm, maar als het aan Høegh ligt, kan hij zaterdag gewoon spelen. "Ik heb een MRI-scan gemaakt en het was geen grote blessure. Ik voel me goed nu en ben klaar om weer vol gas te gaan geven", zegt de Deen.

Heerenveen kreeg vorig weekeinde tegen Heracles Almelo vijf doelpunten om de oren en dus waren er deze week op de training veel aandachtspunten voor de wedstrijd in Rotterdam. "Volgens mij hebben we een organisatieprobleem. Dat is op dit moment volgens mij het belangrijkste en zaterdag krijgen we een goede kans om dit probleem op te gaan lossen", zegt Høegh.

Frederiksen traint mee

Olde Riekerink kan zaterdag nog niet beschikken over Doke Schmidt en Jan Bekkema. De 18-jarige Deen Emil Frederiksen, die dit seizoen geblesseerd begon, trainde deze week wel weer volledig mee.