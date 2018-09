Friese kinderopvang Sinne gebruikt voorlopig geen elektrische bakfietsen meer

De medewerkers van kinderopvangorganisatie Sinne zijn zeer aangedaan door het ongeluk. Dat zegt directeur Robert Sänger. Niet alle medewerkers van Sinne mogen de Stintbakfiets besturen, zegt Sänger. Daar is eerst een cursus voor nodig.

Het ongeluk gebeurde bij een bewaakte spoorwegovergang in het Brabantse Oss. Het is nog niet duidelijk wat er precies is misgegaan. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt de zaak, Een getuige zei tegen de NOS dat de Stint niet wilde remmen toen hij op de spoorwegovergang af reed. De bestuurder zou hebben geroepen dat het niet lukte om te remmen.

De Stint is een 'bijzondere bromfiets'. Dat betekent dat ze op het fietspad mogen rijden, met een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur. Een helm of rijbewijs is niet nodig. Er mogen maximaal tien kinderen worden vervoerd met een Stint.