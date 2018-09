Werkstraf voor man die portier mishandelde

Een oud-inwoner van Harlingen heeft een werkstraf van 120 uur gekregen, omdat hij een portier van een café heeft mishandeld.

De verdachte was het café uitgegaan, omdat hij niet goed werd. Toen hij weer naar binnen wilde om zijn spullen te halen, mocht dat volgens hem niet van de portier. Hij schopte een paar keer tegen de deur en toen werd er open gedaan. De verdachte zou de portier klem hebben gezet en hem een klap tegen zijn neus hebben gegeven.

Het voorval had grote gevolgen voor de verdachte. Hij kreeg een horecaverbod van vijf jaar voor Harlingen en hij kon niet verder met zijn opleiding. De advocaat van de verdachte vroeg om een voorwaardelijke straf, omdat zijn cliënt al zwaar was gestraft door het horecaverbod. Daar ging de rechter niet in mee.