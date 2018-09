IJlst tweede in strijd om titel groenste stad

IJlst is de op een-na-groenste stad van Nederland. Dat is donderdag bekend gemaakt op de Nationale Groendag in Den Haag. De hoofdprijs ging naar Twello.

De Stichting Entente Florale had de gemeente Súdwest-Fryslân eind vorig jaar genomineerd om mee te doen aan de wedstrijd voor groenste stad, omdat de gemeente op groengebied voorop loopt. Súdwest-Fryslân heeft toen zelf IJlst voorgedragen om mee te doen, vanwege de unieke tuinen die aan het water liggen en de nieuwe bloemenfontein. Bovendien viert IJlst dit jaar haar 750-jarig bestaan en is de Stadslaan recentelijk opgeknapt.