Deodorantdief voor de rechter

Een vrouw uit Harlingen heeft een voorwaardelijke geldboete gekregen, omdat ze drie flessen deodorant had gestolen bij een supermarkt. Op een beveiligingscamera was te zien dat de vrouw de deodorant in de winkelkar deed en dat ze er een tas op legde.

Bij de kassa bleek dat ze de deobussen in haar tas deed. De vrouw kreeg een voorwaardelijke boete van 200 euro, want de rechter vond dat justitie er wel heel lang over had gedaan om de zaak voor te brengen. De diefstal was al meer dan twee jaar geleden.