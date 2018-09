Cambuur speelt vrijdag in sfeerloze ambiance uit tegen Jong FC Utrecht

FC Utrecht staat op de zeventiende plek, met drie punten uit vijf wedstrijden. René Hake: "Ik kijk niet naar de positie op de ranglijst. Ik kijk hoe we voetballen, hoe we taken uitvoeren. We moeten, ongeacht de stand op de ranglijst, onze eigen dingen doen. Doen waar we goed in zijn." Van onderschatting wil Hake niks weten: "Deze wedstrijd wordt lastig zat."